Банк УРАЛСИБ наградил победительницу конкурса «Новый смартфон за счет Банка»

22 декабря 2017 года Банк УРАЛСИБ вручил приз победительнице конкурса «Новый смартфон за счет Банка». Сертификат на покупку IPhone X выиграла Эльвира Печатнова из Республики Башкортостан.

По условиям конкурса участники должны были в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года оплачивать мобильную связь в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ. В акции участвовали платежи от 50 рублей.

"Банк УРАЛСИБ регулярно проводит для своих клиентов специальные акции, участвуя в которых клиенты банка могут получить крупные призы за совершение ежедневных платежей в Мобильном и Интернет-банке. Уже сейчас клиенты могут оплачивать более 14 000 услуг онлайн бесплатно или со значительными скидками", - отмечает Светлана Шмыкова, Руководитель департамента электронных продаж и сервисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Не ожидала такого сюрприза. Я получала сообщение о проведении акции. Но я и так через Мобильный банк постоянно пополняю счет телефона себе и своим близким. Для меня это самый удобный способ совершения платежей, ведь Мобильный банк УРАЛСИБ всегда под рукой. Когда позвонили из Банка и сообщили про выигрыш, не сразу поверила. Большое спасибо моему любимому Банку! Эльвира Печатнова, клиент Банка УРАЛСИБ

Мобильный и Интернет-банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый канал совершения операций. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Возможности сервиса постоянно обновляются и улучшаются.

На фото: победительница конкурса Эльвира Печатнова и заместитель тердиректора по розничному бизнесу Башкирской дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Попова.