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Банк УРАЛСИБ наградил победительницу конкурса «Новый смартфон за счет Банка»

28 декабря 2017

22 декабря 2017 года Банк УРАЛСИБ вручил приз победительнице конкурса «Новый смартфон за счет Банка». Сертификат на покупку IPhone X выиграла Эльвира Печатнова из Республики Башкортостан.

По условиям конкурса участники должны были в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года оплачивать мобильную связь в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ. В акции участвовали платежи от 50 рублей.

"Банк УРАЛСИБ регулярно проводит для своих клиентов специальные акции, участвуя в которых клиенты банка могут получить крупные призы за совершение ежедневных платежей в Мобильном и Интернет-банке. Уже сейчас клиенты могут оплачивать более 14 000 услуг онлайн бесплатно или со значительными скидками", - отмечает Светлана Шмыкова, Руководитель департамента электронных продаж и сервисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Не ожидала такого сюрприза. Я получала сообщение о проведении акции. Но я и так через Мобильный банк постоянно пополняю счет телефона себе и своим близким. Для меня это самый удобный способ совершения платежей, ведь Мобильный банк УРАЛСИБ всегда под рукой. Когда позвонили из Банка и сообщили про выигрыш, не сразу поверила. Большое спасибо моему любимому Банку!

Эльвира Печатнова, клиент Банка УРАЛСИБ

Мобильный и Интернет-банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый канал совершения операций. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Возможности сервиса постоянно обновляются и улучшаются.

На фото: победительница конкурса Эльвира Печатнова и заместитель тердиректора по розничному бизнесу Башкирской дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Попова.


/ СИА /
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