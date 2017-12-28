Банк УРАЛСИБ улучшил свои позиции в Топ-15 медиарейтинга по итогам ноября

Банк УРАЛСИБ улучшил свои позиции в Топ-15 медиарейтинга российских банков по итогам ноября. Банк занял в медиарейтинге 11 место, переместившись на 3 позиции по сравнению с итогами предыдущего месяца. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события ноября: запуск новых продуктовых предложений и акций, высокие позиции УРАЛСИБа в рыночных рейтингах, участие Банка в значимых мероприятиях рынка, а также новостная и комментарийная активность Банка УРАЛСИБ.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru. Основой для рейтинга является база СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Ежемесячный медиарейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.