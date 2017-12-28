Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2017 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь и 11 месяцев, закончившиеся 30 ноября 2017 года.
Отчет о прибылях и убытках
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 7,9 млрд рублей в ноябре 2017 года (+5,3% год к году) и 98,8 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года (+117,1% год к году) против чистой прибыли 7,5 млрд рублей в ноябре 2016 года и 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года;
- Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд рублей в ноябре 2017 года и 420,5 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 12,2% и на 11,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,0% в ноябре 2017 года и 4,1% за 11 месяцев 2017 года против 3,7% в ноябре 2016 года и 3,7% за 11 месяцев 2016 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд рублей в ноябре 2017 года и 82,6 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 2,7% и на 17,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 14,7 млрд рублей в ноябре 2017 года и 144,3 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 31,3% и снизившись на 18,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Расходы на персонал и административные расходы составили 20,8 млрд рублей в ноябре 2017 года, увеличившись на 15,6% по сравнению с ноябрем 2016 года, и 228,4 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 44,6% в ноябре 2017 года и 45,2% за 11 месяцев 2017 года против 45,8% в ноябре 2016 года и 46,9% за 11 месяцев 2016 года.
Отчет о финансовом положении
- По состоянию на 30 ноября 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12 945,1 млрд рублей, увеличившись на 2,8% с начала 2017 года и на 2,2% в ноябре 2017 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 2,0% за 11 месяцев 2017 года и на 0,4% в ноябре 2017 года до 9 680,3 млрд рублей. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов сократились на 1,6% с начала 2017 года и выросли на 0,2% в ноябре 2017 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 14,2% с начала 2017 года и на 1,1% в ноябре 2017 года;
- По состоянию на 30 ноября 2017 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 6,1%, сократившись на 30 б.п. с начала 2017 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2017 года составил 105,1% (104,6% по состоянию на 31 декабря 2016 года);
- Средства клиентов выросли на 22,7% за 11 месяцев 2017 года и на 2,9% в ноябре 2017 года до 9 016,4 млрд рублей. Средства юридических лиц выросли на 28,6% с начала 2017 года и на 3,4% в ноябре 2017 года, средства физических лиц увеличились на 14,2% за 11 месяцев 2017 года и на 2,1% в ноябре 2017 года;
- По состоянию на 30 ноября 2017 года объем выпущенных долговых ценных бумаг составил 328,9 млрд рублей, сократившись на 17,7% с начала года;
- Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 100,4% по состоянию на 30 ноября 2017 года по сравнению с 120,5% на 31 декабря 2016 года;
- По состоянию на 30 ноября 2017 года достаточность капитала первого уровня составила 13,1% (12,9% на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала — 14,6% (14,6% на 31 декабря 2016 года).