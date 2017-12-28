Альфа-Банк увеличил долю по кредитным картам до 8,05%

Портфель Альфа-Банка по кредитным картам за год (по сравнению с ноябрем 2016 г.) вырос на 20% и на текущий момент составляет 90,25 млрд рублей. При том что в целом рынок кредитных карт за этот период вырос всего на 11%. Опережающий рост позволил банку нарастить долю рынка по кредитным картам до 8,05% и прочно закрепиться в тройке лидеров сегмента.

В целом рост карточного кредитования связан с реализацией отложенного спроса и восстановлением кредитной активности населения. В текущем году ситуация существенно улучшилась: ставка рефинансирования была снижена, заемщики сократили долговую нагрузку и готовы снова брать кредиты.

Наибольшей популярностью у клиентов Альфа-Банка пользуются кредитные карты со льготным периодом «100 дней без %». Веским преимуществом, обеспечившим высокий спрос на эти карты, стала уникальная возможность для клиентов снимать по этой карте наличными до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии во всех банкоматах в РФ и за границей. Кроме того, свои плоды принесла и масштабная рекламная кампания на телевидении весной и летом этого года.

По данным Альфа-Банка, средний запрашиваемый лимит по кредитной карте составляет 100 тыс. рублей. Топ-5 категорий по тратам по кредитным картам выглядит следующим образом (в порядке убывания): супермаркеты/продукты питания, магазины одежды/обуви, авиаперевозки, рестораны и АЗС.

«В текущем году мы сфокусировали свои усилия на сегменте кредитных карт, потому что видим его очевидный потенциал и перспективы. В последнее время мы перевели ряд наших партнеров и их клиентов на карточные продукты банка, так как это является наиболее выигрышным вариантом для всех участников и, в первую очередь, для клиента. Этот шаг привел к укреплению наших позиций на рынке кредитования физических лиц и в ближайшее время мы планируем вывести на рынок ряд новых карточных продуктов и значительно усилить партнерский канал в целом», — подчеркнул руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.