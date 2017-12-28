Более 3 миллионов пассажиров стали участниками программы лояльности «РЖД Бонус»

27 декабря был зарегистрирован трехмиллионный участниками программы лояльности «РЖД Бонус». В честь этого события Федеральная пассажирская компания и Альфа-Банк, партнер программы лояльности, поздравили пассажира Федора Бабушкина и вручили ему вручили ему карту «РЖД Бонус» с «золотым» уровнем участия в программе и сертификат на 30 000 премиальных баллов, а также кобрендовую карту от Альфа-Банка категории Gold, которая предоставляет пассажирам возможность копить баллы, совершая различные покупки

«У клиентов Альфа-Банка большой популярностью пользуются транспортные ко-бренд карты, в общем портфеле выпущенных ко-бренд карт они занимают значительную долю. В России железнодорожный транспорт является одним из наиболее популярных для перемещения по стране, им активно пользуются как для туристических, так и деловых поездок, именно поэтому мы продолжаем развивать это направление в линейке банковских продуктов, и предлагаем нашим клиентам карту с программой лояльности „РЖД Бонус“. Уверен, что она и в дальнейшем будет пользоваться популярностью», прокомментировал руководитель проекта в Альфа-Банке Роман Катанкин. «Популярность этой бонусной программы легко объяснить. Дело в том, что данная ко-бренд карта абсолютно универсальна — картой можно расплачиваться где угодно, причем за каждую покупку будет начисляться определенное количество баллов, которое зависит от статуса карты, кстати, такая карта может быть и дебетовой, и кредитной: по статистике, сегодня 20% держателей выбрали кредитную карту, а 80% — дебетовую, то есть обычную расчетную карту для ежедневного использования».

«Мы видим интерес пассажиров к нашей программе, что доказывает статистика вступления в клуб „РЖД Бонус“. Только за последние полгода мы зарегистрировали более 500 000 новых участников клуба. Программа лояльности „РЖД Бонус“ — отличный шанс для совершения выгодных поездок по стране. Ускорить накопление баллов возможно, участвуя в совместных программах с банками и партнерами из различных сфер сервиса, которые предоставляют участникам „РЖД Бонус“ специальные условия и скидки», — отметила начальник отдела программы лояльности АО «ФПК» Екатерина Симонова в ходе мероприятия.

Кроме того, с 27 по 31 декабря в качестве подарка на Новый год всем новым участникам будут начислены 1000 приветственных баллов вместо стандартных 500.

В честь наступающего Нового года всем новым участникам, зарегистрировавшимся до 31 декабря, будут начислены 1000 приветственных баллов вместо стандартных 500. Кроме этого, сейчас участникам программы лояльности также доступно специальное новогоднее предложение: они могут совершать праздничные поездки по России с максимальным уровнем комфорта за минимальное количество премиальных баллов. До 31 декабря члены клуба могут оформить премиальные билеты в СВ по цене купе, а в вагоны Люкс — по цене СВ. К примеру, поездки в СВ на расстояние до 1 250 км в рамках программы лояльности «РЖД Бонус» обойдутся в 7 000 балов вместо привычных 12 000, а билет в Люкс будет стоить 12 000 балов вместо стандартных 20 000.

Напомним, что программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года и позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК», поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО «ФПК». Полученные баллы можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки.

С начала действия программы оформлено более 600 тысяч премиальных (бесплатных) билетов. Среди наиболее популярных направлений для оформления премиальных билетов Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург, Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород и Казань — Москва — Казань. Пассажиры поездов дальнего следования стали активнее пользоваться премиальными услугами программы «РЖД Бонус». Так, в 2017 году количество поездок, совершенных за баллы увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и превысило 200 тысяч, когда в 2016 году свои путешествия баллами оплатили порядка 148 тысяч человек.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.