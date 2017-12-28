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«АктивКапитал Банк» обновил линейку вкладов

28 декабря 2017

С 27 декабря 2017 года «АктивКапитал Банк» предложил клиентам новый вклад - «Снежный». Процентная ставка по рублевому вкладу при размещении на срок 370 дней составляет 7% годовых. Также вклад можно открыть на срок 181 или 91 день.

Проценты выплачиваются в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад «Снежный» можно открыть как в рублях, так и в долларах США или евро. Полные условия вкладов размещены здесь.

Банк обращает внимание на то, что прекращен прием средств во вклады «Удобный» и «Пенсионный плюс».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Снежный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 6.75-7.00% годовых.
Выплата процентов в конце срока. 

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

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