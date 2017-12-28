«АктивКапитал Банк» обновил линейку вкладов

С 27 декабря 2017 года «АктивКапитал Банк» предложил клиентам новый вклад - «Снежный». Процентная ставка по рублевому вкладу при размещении на срок 370 дней составляет 7% годовых. Также вклад можно открыть на срок 181 или 91 день.

Проценты выплачиваются в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад «Снежный» можно открыть как в рублях, так и в долларах США или евро. Полные условия вкладов размещены здесь.

Банк обращает внимание на то, что прекращен прием средств во вклады «Удобный» и «Пенсионный плюс».