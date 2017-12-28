Второй планетарий планируют открыть в Иркутске в 2018 году

Второй планетарий планируют открыть в Иркутске до конца 2018 года на базе строящейся школы №19 в Академгородке. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сообщается, что купол планетария составит 11 метров.Сейчас подбирают поставщиков оборудования. Планетарий будет готов чуть позже открытия самой школы. Оно запланировано на 1 сентября. Учреждение сможет принимать не только школьников, но и всех желающих.

Дмитрий Семенов, руководитель проекта «Доступный планетарий»:

— О стоимости оборудования пока сложно говорить. Можно лишь условно оперировать цифрами: самое скромное стоит 20 миллионов рублей, самое дорогое — 250 миллионов рублей. Планетарий — муниципальный, все оборудование будет приобретаться через систему госзакупок.

Руководитель проекта «Доступный планетарий» добавил, что в новой школе №69 в микрорайоне Эволюция в 2017 году был запущен мобильный планетарий, который смонтирован в одном из классов. В 2018 году два таких же планетария (в их составе — купол и проектор) планируется запустить в строящейся школе в поселке Молодежный, а также в лицее Иркутского госуниверситета