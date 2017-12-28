Алексей Пономарев, «Алит-ТМ»: «Фонд – надежное и полезное подспорье в работе для иркутского бизнеса»

Реальный опыт взаимодействия иркутских предпринимателей с Фондом поддержки предпринимательства богат и разнообразен. Что получается, а что не очень? Почему некоторые благие намерения бизнеса остаются только намерениями? Какую реальную помощь может оказать Фонд? В ходе стратегической сессии ФПП корреспондент SIA. RU задал несколько вопросов Алексею Пономареву, руководителю компании «Алит-ТМ», работающей в одной из самых сложных отраслей – производстве строительных материалов.

Алексей, компания «Алит-ТМ» известна в регионе как производитель высококачественного газобетона. В каких конкретно аспектах вам помогает Фонд поддержки предпринимательства?

– В разных. Например, в маркетинге. Нужен был глубокий анализ рынка, и Фонд помог нам его провести. Кроме того, мы с помощью Фонда выполняли разные работы, связанные с инжинирингом – рассчитывали определенные узлы и детали.

Всегда ли всё получалось?

– К сожалению, нет. По рекомендации Фонда мы сделали индексы технологической готовности предприятия. Это серьезная работа, и когда мы брались за нее, мы рассчитывали, что сможем потом работать с госкомпаниями. Индексы получены и соответствуют регламенту, мы входим с реестр поставщиков, но госкомпании все равно с нами не работают.

Почему?

– Видимо, госкомпаниям малый и средний бизнес в качестве поставщика не нужен. Но это проблема не Фонда, а экономики в целом. Другой общей проблемой является нехватка квалифицированных инженерных и рабочих кадров в стране. Нужны люди, способные не только проверить расчеты компьютерной программы, но и составить расчет самостоятельно.

Как взаимодействуете с Фондом сейчас? Продолжаете с ним работать?

– Да. Сейчас мы работаем по двум направлениям. Во-первых, нам нужно решить уникальную по сложности задачу: разработать технологический узел, способный выдержать очень большую ударную нагрузку. С помощью Фонда мы на условиях софинансирования готовим на этот узел конструкторскую документацию. Нам нужен очень точный расчет по сопромату, учитывающий не только усталость металла и прочие объективные параметры, но и конкретно наши условия, чтобы расчет был основан не на отвлеченных данных, и себестоимость была адекватной. Кроме того, это должна быть конструкция, способная без проблем вписаться в действующее оборудование, чтобы его можно было заменить, не останавливая основное производство.

Второе направление работы с Фондом – патентование новой, не имеющей аналогов продукции, которую мы разработали своими силами.

И напоследок: каковы ваши впечатления от работы с Фондом и что в ближайших планах?

– В целом впечатления благоприятные. Фонд реально помогает в решении многих вопросов. Это надежное и полезное подспорье. В планах на ближайшее будущее – регистрация новой торговой марки, и, скорее всего, мы будем делать это именно при помощи Фонда.