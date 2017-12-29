Туристические итоги 2017 года: Турция лидирует

Российские курорты в 2017 году существенно уступили свои позиции Турции. Почти 40% туров были забронированы на берега этой страны, ранее закрытой для туристов из России. Отдыхающие стали чаще отдавать предпочтения турам в отели 5*. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Фото: megapolus-tours.ru

Предпочтения по направлениям у организованных туристов в 2017 году

Лидером по предпочтениям туристов в 2017 году стала Турция с 37%. На втором месте по популярности оказалась Россия − каждый десятый тур был забронирован на отечественные курорты.

Турция − 37% Доминикана − 3%

Россия − 10% ОАЭ − 4%

Таиланд − 9% Индия − 3%

Кипр − 8% Вьетнам − 2%

Тунис − 7% Испания − 2%

Греция − 6% Другие направления − 9%

Предпочтения по направлениям у организованных туристов в 2016 году

По сравнению с прошлым годом предпочтения россиян существенно изменились. В 2016 году абсолютное лидерство было у российских курортов, на втором месте находился Таиланд, а Турция с трудом вошла в первую пятерку, поделив пятое место с Грецией.

Россия − 19% Индия − 5%

Таиланд − 12% Испания − 4%

Тунис − 11% Вьетнам − 3%

Кипр − 10% Болгария − 3%

Греция − 9% Доминикана − 2%

Турция − 9% Другие направления − 13%

В среднем туристы стали платить за отдых меньше, чем годом ранее, но изменение оказалось незначительным.

Средний чек снизился

Средний чек в 2017 году составил 69 000 рублей, в то время как в 2016 этот показатель достигал 71 000 рублей. Серьезное снижение продемонстрировал средний чек туров, реализованных на российские курорты. В 2017 году туристы платили за отдых на родных берегах 33 000 рублей, в то время как годом ранее средняя стоимость реализованных туров по России была 37 000 рублей.

Вместе с резко возросшей популярностью Турции вырос и средний чек приобретенных в эту страну туров, достигнув в 2017 году 67 000 рублей (в 2016 году − 59 000 рублей). При этом снизился средний чек на туры в Таиланд до 84 000 рублей (годом ранее − 88 000 рублей). Значительное снижение продемонстрировал средний чек по кипрскому направлению − до 73 000 рублей (год назад за отдых на этом острове платили в среднем 84 000 рублей). Также подешевели туры в Грецию − до 71 000 рублей (год назад средний чек на туры в эту страну составлял 77 000 рублей). Дешевле по сравнению с прошлым годом продавались и туры в Тунис, в среднем за 67 000 рублей (год назад − 71 000 рублей).

В Грецию за полмиллиона

Самый дешевый тур, приобретенный в 2017 году за границу, стоил 7 602 рубля. За эти деньги один человек улетел на 4 ночи в Грецию в отель 3* на Крите без питания.

Самый дорогой тур, приобретенный в 2017 году за границу, стоил 661 369 рублей. За эти деньги двое взрослых и один ребенок улетели на 11 ночей в Грецию, где провели две недели в отеле 5* на полуострове Кассандра с завтраками и ужинами.

Самый дорогой тур, приобретенный в 2017 году по России, стоил 142 743 рубля. За эти деньги четверо туристов улетели на неделю в Сочи в отель 3* с трехразовым питанием.

Самый дешевый тур, приобретенный в 2017 году по России, стоил 4 989 рублей. За эти деньги двое взрослых улетели на две ночи в апартаменты в Красной Поляне без питания.

Россияне отвыкают покупать туры в последний момент

Российские туристы стали реже планировать отдых в последний момент, однако таких туров оказалась почти треть − 29% (против 33% годом ранее).

В период 1-2 недель до вылета были приобретены 18% туров (19% годом ранее).

В период от 2 недель до 1 месяца до поездки были приобретены 22% туров (25% в прошлом году).

В период 1- 2 месяцев стали бронировать туры вдвое чаще, чем раньше, таких туристов было 20% (год назад этот показатель составлял 11%).

В период 2-3 месяцев были приобретены 4% туров (год назад этот показатель составлял 9%).

И ранее чем за 4 месяца до поездки были приобретены 7% туров (годом ранее − 3%).

«Пятерки» набирают популярность

Наибольшей популярностью среди туристов пользовалось размещение в отелях 3* − 31% (в 2016 году этот показатель составлял 39%). На втором месте по популярности оказались туры в отели 4* − 30% (год назад этот показатель был 27%). В связи с открытием Турции значительно вырос интерес к отелям 5* − до 24% (годом ранее «пятерки» бронировали 12% отдыхающих). Отели 2* забронировали 6% туристов (годом ранее − 10%). Апартаменты выбрали 3% отдыхающих (год назад − 4%). Другие варианты размещения предпочли 6% отпускников (годом ранее таких было 8%).

Каждый второй тур − с системой «все включено»

Полноценное открытие Турции повлияло и на выбор питания организованных туристов. Каждый второй тур, или 50% от общего числа, был приобретен с системой питания «все включено» (в 2016 году ее выбрали 28%).

Туры с завтраками предпочли 27% отдыхающих (в прошлом году завтраки лидировали с показателем 36%).

Завтраки и ужины выбрали 11% туристов (годом ранее − 16%).

От питания в отелях отказались 9% туристов (год назад − 15%). Туры с трехразовым питанием составили 3% (в прошлом году − 5%).