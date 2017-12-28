25 молодых учёных получили стипендию мэра Иркутска

Стипендии мэра Иркутска за разработки в области науки и техники для нужд городского хозяйства получили 25 молодых учёных. Как сообщает пресс-служба городской администрации, победителей определила межведомственная экспертная комиссия, в состав которой вошли представители комитета экономики, главный архитектор города, представители научного сообщества по различным направлениям науки, главные инженеры иркутских муниципальных предприятий городского хозяйства.

Конкурс на получение стипендий мэра Иркутска впервые провели по следующим категориям: студенты очных форм обучения местных государственных вузов (10 стипендий по 20 тыс. рублей); аспиранты образовательных и научных организаций города (10 стипендий по 25 тыс. рублей); кандидаты и доктора наук из образовательных и научных организаций Иркутска (5 стипендий по 30 тыс. рублей).