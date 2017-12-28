с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Иркутске будет работать до двух часов ночи

Общественный транспорт Иркутска в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет ходить до 2.00. Перевозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в новогоднюю ночь будут работать автобусные маршруты № 6, 8, 9, 27, 28р и 37. Жителей Студгородка, Рабочего и Солнечного доставят к дому трамваи №1, 4 и 5. Троллейбусы № 3, 4, 7 и 8 также выйдут на маршрут. Весь остальной транспорт будет работать по обычному расписанию выходного дня.

Муниципальный транспорт 1 января 2018 года выйдет на линию в 8.00, наиболее востребованные маршруты трамваев и троллейбусов будут ходить до 23:00, затем отправятся в депо.

Со 2 по 8 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по стандартному расписанию выходного дня. Подробное расписание общественного транспорта в праздничные дни доступно на сайте администрации Иркутска.