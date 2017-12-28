Корней Биждов: выплаты из бюджета по ЧС увяжут со страхованием агрорисков

Правительство РФ опубликовало проект Постановления, в котором предлагает увязать предоставление трансфертов из федерального бюджета на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям при возникновении ущерба от чрезвычайных ситуаций с их активностью по заключению договоров страхования. То есть, если аграрий застраховал сельхозриски, то при возникновении ущерба из-за ЧС он может рассчитывать на 100% возмещение. Если не позаботился о страховой защите, то в соответствии с проектом нового документа при выплатах по ЧС предлагается ввести коэффициент обеспечения страховой защиты, равный 0,5 - или 50% возмещения ущерба за счет госсредств.

Комментируя проект Постановления, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что механизм софинансирования выплат по ЧС бюджетом и страховыми компаниями создает элемент стимулирования сельхозпроизводителей в системе страхования убытков от природных ЧС.

Несмотря на рекордный урожай зерновых, в этом году режим ЧС был объявлен в 30 регионах. Минсельхоз России провел экспертную оценку ущерба из-за паводков, заморозков, переувлажнения почвы, града, ветра, ливней и засухи – рисков, покрываемых агрострахованием с господдержкой, в 21 российском регионе, оценив его в 3,64 млрд рублей. При этом возмещение по страховым договорам составило всего лишь 135,4 млн рублей, или 3,7% от общей суммы ущерба. Для сравнения, в 2016 году ЧС был объявлен в 17 регионах, общая сумма ущерба составила 2,12 млрд рублей. Сельхозпроизводители, застраховавшие риски, получили 137,6 млн рублей выплат – или 6,5% от общей суммы ущерба. То есть, в этом году и без того небольшая доля застрахованных рисков сократилась вдвое.

«По итогам трех кварталов 2017 года объем агрострахования снизился на 70%, - говорит Корней Биждов. – Включение расходов на страхование в «единую субсидию» сделало эту услугу второстепенной для аграриев, в результате страхование в регионах финансировалось по остаточному принципу. А неготовность практически в течение всего года методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая и сельхозживотных только усилила негативную картину».

Как заметил Корней Биждов, по оценке страховщиков, ущерб из-за ЧС в этом году составил порядка 4-4,5 млрд рублей. Из-за аномальной погоды конкретные хозяйства получили серьезные убытки. При этом целевые показатели охвата рисков страхованием с господдержкой выполнены только на 25%. Корней Биждов напомнил, что в силу природно-климатических условий более 70% территории нашей страны относится к зоне рискованного земледелия, и ежегодно сельхозпроизводители несут убытки из-за ЧС природного характера. При этом характер и масштабы бедствий непрогнозируемые, как и вероятность их возникновения. Исходя из долгосрочных наблюдений, цикличность особо разрушительных природные катаклизмов - 5-7 лет.

«Страхование позволяет обеспечить финансовую устойчивость сельхозпроизводителей в неблагоприятные годы, создает условия для привлечения инвестиций в АПК, - говорит Корней Биждов. – Проект Постановления направлен на дополнительную мотивацию аграриев по защите своих имущественных интересов. Вместе с тем в 2018 году нам предстоит решать целый комплекс вопросов в сегменте агрострахования с господдержкой, в частности, изменения процесса субсидирования. Риски российских сельхозпроизводителей должны быть защищены в полной мере », - резюмировал Корней Биждов.

СПРАВКА:

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.