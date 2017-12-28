Новогодний ставкопад

С 27.12.2017 Солид Банк снизил ставки по кредиту "Отличное решение". Теперь минимальная ставка по данной программе составляет 12,9% годовых.



Данная кредитная программа является одной из наиболее популярных, поскольку сочетает оптимальные условия и широкий охват категорий клиентов.

Успеть оформить кредит на новых условиях можно до Нового года. Предпраздничные дни – пора больших трат, стремления подарить близким лучшее, исполнить их заветные желания.

С новыми условиями по кредиту «Оличное решение» от АО «Солид Банк» мечты становятся ближе!



Оформить заявку на кредит можно на сайте банка, а также в любом офисе!

Общие условия кредита «Отличное решение»: сумма кредита от 35 000 руб. до 1 000 000 руб.; срок от 3 до 60 мес.; ставка от 12,9% до 16% годовых, при отказе от оформления «Страхования от несчастного случая и болезни» базовая ставка увеличивается от 2 до 6 процентных пункта.