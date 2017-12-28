Из-за печати с изображением, похожим на герб РФ, предприниматель Иркутской области обязан выплатить штраф

Фото: thecorporategroup.ae

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой при исследовании материалов уголовного дела выявлен факт незаконного изготовления и использования индивидуальным предпринимателем личной печати с изображением герба, схожего по внешнему виду с изображением Государственного герба РФ до степени смешения.

Тем самым, индивидуальный предприниматель совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.10 КоАП РФ – нарушение порядка официального использования Государственного герба РФ.

Мировой суд на основании постановления, вынесенного Усть-Илимским межрайонным прокурором, признал бизнесмена виновным в совершении административного правонарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, предпринимателю назначен административный штраф в размере 5 тысячи рублей.