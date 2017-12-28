Более 110 км дорог будет отремонтировано в 2018 году в Приангарье

Около 110 км дорог будет отремонтировано в 2018 году в Иркутской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В том числе Московский и Култукский тракты. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Фото: gorod-ok.info

Общий объем средств, которые будут на это направлены, составляет 2 млрд 277 млн рублей. Из них 678 млн рублей будут направлены на федеральные объекты - это 15,5 км дорог: 5,5 км – капитальный ремонт Московского тракта (трасса Р-255 Сибирь), 10 км – ремонт Култукского тракта (Р-258 Байкал).

Кроме того, 730 млн составит субсидия из федерального бюджета. Из бюджета Иркутской области будет направлено 621,3 млн рублей, из местных бюджетов городов, входящих в Иркутскую агломерацию – 247,8 млн рублей.

В 2018 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями 110,3 км дорожной сети Иркутской агломерации – на них будет проводиться ремонт и реконструкция. Также будут ликвидированы 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Там установят знаки, светофоры, камеры, барьерное ограждение.

Ремонт коснется более 47 км региональных дорог. Продолжится ремонт дороги на Большое Голоустное - 10,4 км, отремонтируют почти 12 км дороги Урик – Тихонова Падь, более 7 км Ново-Ленино – Максимовщина. Кроме того, на региональных трассах установят три камеры видеонаблюдения и несколько светофоров на подъездах к Иркутску, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В областном центре будет отремонтировано 32,3 км дорог на 33-х участках. Среди них объездная дорога в микрорайоне Юбилейном, участки улиц Блюхера, Декабрьских Событий, Карпинской, Трактовой (Боково) и другие. В Ангарске отремонтируют почти 10 км дорог, в Шелехове более 5 км.