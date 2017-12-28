Sberbank CIB внедрил уникальное технологическое решение — мобильное рабочее место клиентского менеджера

Сбербанк разработал и внедрил уникальное технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие места с возможностью оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка. Решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка — Единой фронтальной системе.

Теперь клиентские менеджеры Sberbank CIB могут на своих планшетах в режиме онлайн получить доступ к необходимым для работы информации и сервисам. В их числе — данные по клиентам, рассматриваемые сделки, рабочий календарь, список задач, отраслевые и корпоративные новости, аналитика, продуктовые и клиентские презентации. Существенно сокращается время, требуемое для работы с такой информацией и сервисами, работа клиентских менеджеров становится более мобильной и технологичной.

«Работа с крупнейшими клиентами специфична: она требует идеального сервиса, максимальной оперативности и особого подхода к безопасности — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента крупнейших клиентов Сергей Бабаян. — В нашем решении, аналогов которому нет на рынке, в полной мере учтены все эти требования. Для Сбербанка очень важно в любой момент оставаться на связи с клиентом и быть готовым в любой момент решить все его вопросы. Новая технология позволяет нашим менеджерам быть всегда рядом с клиентом и демонстрировать первоклассный сервис».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.