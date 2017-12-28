Установлены подозреваемые в краже денег с банковских карт жителей Иркутской области

Фото: plategonline.ru

Кражи денежных средств граждан с их банковских карт происходят, как правило, после того, как в руки злоумышленников попадают чужие телефоны, к которым «привязана» услуга «мобильный банк».

Накануне в дежурную часть обратилась местная жительница Усолья-Сибирского. Женщина рассказала, что она потеряла свой телефон, после чего с ее банковской карты исчезли 9 500 рублей. Вскоре оперативникам удалось установить, что к похищению денег причастен 26-летний молодой человек, проживающий в райцентре. Найдя чужой гаджет, он с помощью подключенной к нему услуги «мобильный банк» снял все имеющиеся на счете владелицы деньги.

Ещё одно подобное преступление было раскрыто сыщиками Усолья-Сибирского в течение нескольких часов. Обратившийся в дежурную часть полиции мужчина заявил, что с его банковской карты похищены 8600 рублей. В ходе проверки правоохранители выяснили, что накануне кражи потерпевший распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей, а наутро обнаружил пропажу телефона и денег со своей карты. Как оказалось, деньги с помощью несложных манипуляций с телефоном похитил 28-летний случайный собутыльник потерпевшего.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.