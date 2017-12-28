Иркутская область сэкономила на госзакупках 1,8 млрд рублей

Практика Иркутской области была включена в реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере осуществления закупок и рекомендована для применения в других регионах. Фото: irkobl.ru

По предварительным итогам 2017 года для нужд учреждений Иркутской области проведено около 20 тысяч закупок, в рамках закона о контрактной системе, по результатам которых получена экономия бюджетных средств в размере более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев.

Глава ведомства отметил, что с 1 января 2017 года в Иркутской области начал действовать механизм централизации закупок учреждений и предприятий региона, осуществляемых в рамках Федерального закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.Еще одним результатом работы министерства в текущем году явилась актуализация реестра квалифицированных подрядных организаций Иркутской области для оказания работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Она вызвана изменением норм градостроительного законодательства. По состоянию на сегодняшний день в реестр включены 94 организации, сообщает пресс-служба правительства региона.