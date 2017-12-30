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Где покататься на коньках в Иркутске? Цены, расписание

30 декабря 2017

Не дело всю праздничную неделю сидеть дома, смотреть телевизор и кушать оливье! Берем под руки близких и друзей  и спешим на каток! Портал SIA.RU составил короткий гайд по ценам и времени работы иркутских катков. Увидимся там!

Ледокол «Ангара»

Адрес: пр. Жукова, 36а/1
Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.
Вход:  200 рублей для взрослых, для детей – 100.
Прокат: 300 рублей для взрослых, 150 рублей – для детей.

<p>Фото: 38rus.com</p>

Фото: 38rus.com

Остров Малый Конный

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 150 рублей

<p>Фото: vk.com/copter38</p>

Фото: vk.com/copter38

Верхняя Набережная

Адрес: ул. Верхняя Набережная, 145
Время работы: по будням с 14 до 22:00, по выходным с 10 до 22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 250 рублей для взрослых, 150 – для детей

<p>Фото: vk.com/riverclub_kryliya</p>

Фото: vk.com/riverclub_kryliya

Спорт-парк «Поляна»

Адрес: ул. Старокузьмихинская, 37/3
Время работы: Ежедневно 10:00-22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 150 рублей

<p>Фото: vk.com/polyana_irk</p>

Фото: vk.com/polyana_irk

Стадион «Труд»

Адрес:  ул. Карла Маркса, 12
Время работы: по будням с 17:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 21:00
Вход: 100 рублей
Прокат: 100 рублей

<p>Фото: rusbandy.ru</p>

Фото: rusbandy.ru

Стадион «Динамо»

Адрес:  ул. Баррикад, 42/2
Время работы: по будням с 15:00 до 22:00, по выходным с 12:00 до 23:00.
Вход: 80 рублей
Прокат: 150 рублей

<p>Фото: irk.ru</p>

Фото: irk.ru

«Ерши»

Адрес: ул. Якоби, 35
Время работы:  ежедневно с 10:00 до 22:00
Вход: свободный
Прокат: 150 рублей

<p>Фото: hushome.com</p>

Фото: hushome.com

«Ice People»

Адрес: ул. Сергеева, 3/1а
Время работы: уточнять его по телефону: 781-337
Вход: 200 рублей
Прокат: 100 рублей

<p>Фото: vk.com/ice_ice_people</p>

Фото: vk.com/ice_ice_people

Ледовый дворец

Адрес: ул. Лермонтова, 255/1
Время работы: по выходным с 15:00 до 16:00 и с 18:30 до 19:30
Вход: 200 рублей
Прокат: 100 рублей

<p>Фото: arena38.ru</p>

Фото: arena38.ru


<p>Фото: 38rus.com</p> <p>Фото: vk.com/copter38</p> <p>Фото: vk.com/riverclub_kryliya</p> <p>Фото: vk.com/polyana_irk</p> <p>Фото: rusbandy.ru</p> <p>Фото: irk.ru</p> <p>Фото: hushome.com</p> <p>Фото: vk.com/ice_ice_people</p> <p>Фото: arena38.ru</p>
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