Где покататься на коньках в Иркутске? Цены, расписание

Не дело всю праздничную неделю сидеть дома, смотреть телевизор и кушать оливье! Берем под руки близких и друзей – и спешим на каток! Портал SIA.RU составил короткий гайд по ценам и времени работы иркутских катков. Увидимся там!

Ледокол «Ангара»

Адрес: пр. Жукова, 36а/1

Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.

Вход: 200 рублей для взрослых, для детей – 100.

Прокат: 300 рублей для взрослых, 150 рублей – для детей.

Остров Малый Конный

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатный

Прокат: 150 рублей

Верхняя Набережная

Адрес: ул. Верхняя Набережная, 145

Время работы: по будням с 14 до 22:00, по выходным с 10 до 22:00

Вход: бесплатный

Прокат: 250 рублей для взрослых, 150 – для детей

Спорт-парк «Поляна»

Адрес: ул. Старокузьмихинская, 37/3

Время работы: Ежедневно 10:00-22:00

Вход: бесплатный

Прокат: 150 рублей

Стадион «Труд»

Адрес: ул. Карла Маркса, 12

Время работы: по будням с 17:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 21:00

Вход: 100 рублей

Прокат: 100 рублей

Стадион «Динамо»

Адрес: ул. Баррикад, 42/2

Время работы: по будням с 15:00 до 22:00, по выходным с 12:00 до 23:00.

Вход: 80 рублей

Прокат: 150 рублей

«Ерши»

Адрес: ул. Якоби, 35

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Вход: свободный

Прокат: 150 рублей

«Ice People»

Адрес: ул. Сергеева, 3/1а

Время работы: уточнять его по телефону: 781-337

Вход: 200 рублей

Прокат: 100 рублей

Ледовый дворец

Адрес: ул. Лермонтова, 255/1

Время работы: по выходным с 15:00 до 16:00 и с 18:30 до 19:30

Вход: 200 рублей

Прокат: 100 рублей