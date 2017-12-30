Где покататься на коньках в Иркутске? Цены, расписание

Не дело всю праздничную неделю сидеть дома, смотреть телевизор и кушать оливье! Берем под руки близких и друзей – и спешим на каток! Портал SIA.RU составил короткий гайд по ценам и времени работы иркутских катков. Увидимся там!
Ледокол «Ангара»
Адрес: пр. Жукова, 36а/1
Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.
Вход: 200 рублей для взрослых, для детей – 100.
Прокат: 300 рублей для взрослых, 150 рублей – для детей.
Остров Малый Конный
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 150 рублей
Верхняя Набережная
Адрес: ул. Верхняя Набережная, 145
Время работы: по будням с 14 до 22:00, по выходным с 10 до 22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 250 рублей для взрослых, 150 – для детей
Спорт-парк «Поляна»
Адрес: ул. Старокузьмихинская, 37/3
Время работы: Ежедневно 10:00-22:00
Вход: бесплатный
Прокат: 150 рублей
Стадион «Труд»
Адрес: ул. Карла Маркса, 12
Время работы: по будням с 17:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 21:00
Вход: 100 рублей
Прокат: 100 рублей
Стадион «Динамо»
Адрес: ул. Баррикад, 42/2
Время работы: по будням с 15:00 до 22:00, по выходным с 12:00 до 23:00.
Вход: 80 рублей
Прокат: 150 рублей
«Ерши»
Адрес: ул. Якоби, 35
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Вход: свободный
Прокат: 150 рублей
«Ice People»
Адрес: ул. Сергеева, 3/1а
Время работы: уточнять его по телефону: 781-337
Вход: 200 рублей
Прокат: 100 рублей
Ледовый дворец
Адрес: ул. Лермонтова, 255/1
Время работы: по выходным с 15:00 до 16:00 и с 18:30 до 19:30
Вход: 200 рублей
Прокат: 100 рублей