Принята Стратегия социально-экономического развития Иркутского района

Депутаты Думы Иркутского района на очередном 43-м заседании утвердили Стратегию социально-экономического развития Иркутского района на период до 2030 года. Документ принят с учетом предложений депутатов по развитию района и отдельных муниципальных образований. Фото: i0.wp.com

При создании проекта Стратегии рабочими группами были учтены инициативы по развитию района, поступившие от физических и юридических лиц. Кроме того, Стратегия подготовлена с учетом рекомендаций министерства экономического развития региона.

В утвержденном документе стратегической целью социально-экономического развития района объединены несколько взаимообеспечивающих приоритетов: ускоренное развитие ключевых секторов экономики, развитие социальное инфраструктуры, создание и развитие комфортной среды жизни, эффективное муниципальное управление.

В качестве ключевых возможностей развития территории обозначены развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе по ключевым секторам экономики, развитие транспортно-логистических центров, развитие муниципально-частного партнерства, поддержка проводимой федеральной политики импортозамещения.

В документе представлен перечень инвестиционных проектов, которые предполагаются к реализации на территории района.

Также в Стратегии отражены данные по основным социально-экономическим показателям направления развития муниципальных образований Иркутского района. Все предложения, полученные муниципальных образований, были учтены разработчиками стратегии.

В первом квартале 2018 года будет разработан план мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Также будут разработаны прогноз социально-экономического развития муниципального образования, бюджетный прогноз, муниципальные программы. Качество реализации Стратегии планируется контролировать на постоянной основе.