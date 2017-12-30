Офисный планктон против опенспейсов

Почти 60% сотрудников российских компаний признались, что не хотели бы работать в опенспейсе. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников 90 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 58% из них не хотели бы работать в опенспейсе. Еще 27% сказали, что могли бы смириться с этим при условии хорошо оборудованного рабочего места и наличия разделяющих пространство перегородок, 15% отметили, что совершенно не против работать в таком формате.

Положительными сторонами работы в опенспейсе сотрудники назвали возможность беспрепятственного общения с коллегами разных отделов, экономию времени при решении вопросов, сведение количества сплетен к минимуму. Среди отрицательных сторон были отмечены слишком высокий уровень шума, конфликты на бытовой почве, быстрое распространение вирусных заболеваний, отсутствие личного пространства.

Профессора Университета Сиднея попросили людей из различных типов офисов оценить, насколько они недовольны своим рабочим пространством по 14 различным аспектам, включая температуру, качество воздуха и звуковую конфиденциальность. Данные по закрытым кабинетам оказались лучше, чем в опенспейсах: в частности, было обнаружено, что около 50% людей, работающих в полностью открытой офисной планировке, и почти 60% людей в кабинках с низкими стенами недовольны звуковой приватностью. Среди владельцев личных кабинетов лишь 16% испытывают такие же проблемы.

«Несмотря на то, что многие не любят работать в опенспейсе, пребывание в нем можно сделать весьма комфортным. Меняйте пространство вокруг себя: оформите в этом месяце свое место в стиле солнечной Испании, в следующем пусть это будет сказочная Исландия, а после «переместитесь» на озеро Байкал. Это поможет вам не только вносить разнообразие в рабочие будни, но и сохранять стол в чистоте, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – В преддверии Нового года можно объединиться и сыграть с коллегами в Секретного Санту. Незадолго до праздников бумажки с именами участников кладутся в шляпу, и каждый вытягивает одну с именем человека, которому он будет дарить подарок. Подавая свое имя для участия в церемонии, можно также указать краткий список желанных подарков. Также заранее стоит оговорить максимальную сумму, которую можно потратить на презент. Перед Новым годом производится анонимный обмен подарками. Если эта идея по какой-то причине не осуществима, улучшить настроение коллег можно, просто принеся им забытые на принтере бумаги или купив кофе».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.