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"Солид Банк" объявил режим работы в предпраздничные и праздничные дни

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АО "Солид Банк" информирует о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни:

29.12.2017 обслуживание клиентов до 13-00 местного времени.

Документы, отправленные по системе «iBank» после 13-00 подлежат отражению 09.01.2018.

- АБС «iBank» (ДБО) работает в режиме приема документов с 29.12.2017 по 03.01.2018. Документы, отправленные после 13-00 29.12.2017 подлежат отражению 09.01.2018.

- 27.12.2017 последний день приема переводов по системам: «Вестерн Юнион», «Юнистрим».

- 28.12.2017 последний день приема переводов без открытия банковского счета, переводы по системе СВИФТ, а также переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств.

С 1.01.2018 по 08.01.2018 обслуживание клиентов не производится.

09.01.2018 обслуживание клиентов с 14-00 местного времени (на усмотрение руководителей филиалов/ЦО/ВСП).


/ СИА /
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