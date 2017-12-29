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"Солид Банк" объявил результаты розыгрыша по акции "10% по кредиту"

29 декабря 2017

Со 2 октября по 2 декабря в АО "Солид Банк" проходила Акция "10% по кредиту!". Участниками автоматически становились все клиенты, оформившие в этот период кредит на сумму от 200 000 до 500 000 руб., и страхование от "Несчастного случая и болезни".

28 декабря было проведен розыгрыш 4 призов – снижения ставки по оформленному кредиту. Новая ставка составит 10% годовых. Новые условия вступают в силу с января 2018 г., ставка пересчитывается к дате внесения планового ежемесячного платежа.

В результате розыгрыша методом генератора случайных чисел победителями становятся следующие клиенты (приводим номера кредитных договоров):

0009-2017-0197   г. Санкт-Петербург
2017-0705-036    г. Альметьевск
2017-1600-118    г. Петропавловск-Камчатский
2017-1300-3127   г. Северо-Курильск

Банк поздравляет победителей!!! Новый год для вас уже ознаменован большой удачей, пусть она сопутствует вам и в дальнейшем.

Видеофиксация розыгрыша выложена в аккаунтах Банка в социальных сетях Instagram и Facebook.


/ СИА /
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