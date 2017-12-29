"Солид Банк" объявил результаты розыгрыша по акции "10% по кредиту"

Со 2 октября по 2 декабря в АО "Солид Банк" проходила Акция "10% по кредиту!". Участниками автоматически становились все клиенты, оформившие в этот период кредит на сумму от 200 000 до 500 000 руб., и страхование от "Несчастного случая и болезни".

28 декабря было проведен розыгрыш 4 призов – снижения ставки по оформленному кредиту. Новая ставка составит 10% годовых. Новые условия вступают в силу с января 2018 г., ставка пересчитывается к дате внесения планового ежемесячного платежа.



В результате розыгрыша методом генератора случайных чисел победителями становятся следующие клиенты (приводим номера кредитных договоров):



0009-2017-0197 г. Санкт-Петербург

2017-0705-036 г. Альметьевск

2017-1600-118 г. Петропавловск-Камчатский

2017-1300-3127 г. Северо-Курильск



Банк поздравляет победителей!!! Новый год для вас уже ознаменован большой удачей, пусть она сопутствует вам и в дальнейшем.



Видеофиксация розыгрыша выложена в аккаунтах Банка в социальных сетях Instagram и Facebook.