Мобильные приложения Альпари продолжают завоевывать международную популярность

Количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения международного финансового бренда Альпари , превысило 400 тыс. по предварительным итогам 2017 года. Таким образом, в уходящем году более 300 тыс. новых пользователей — клиентов Альпари по всему миру — выбрали мобильные приложения компании. На данный момент в линейке сервисов Альпари насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile, — которые продолжают активное развитие и экспансию на международных рынках.

Alpari Invest

Напомним, что первой собственной разработкой IT-специалистов Альпари стало приложение Alpari Invest , в котором собрана самая полная и актуальная информация по всем инвестиционным продуктам — ПАММ-счетам, ПАММ-портфелям и структурированным продуктам. С помощью этого сервиса, запущенного в начале 2014 года, клиенты Альпари получили возможность управлять своими инвестициями с мобильных устройств с операционными системами iOS или Android.

Недавно в приложении Alpari Invest произошло очередное улучшение, имеющее прямое отношение к комфорту работы инвесторов — запущена платежная система Apple Pay, с помощью которой можно оперативно пополнять счет. Минимальная сумма пополнения составляет около 5 USD. Данный сервис интегрирован в Alpari Invest и Alpari Mobile iOS.

Alpari Options

В середине прошлого года линейку сервисов Альпари пополнило мобильное приложение Alpari Options , которое на данный момент работает на базе операционных систем iOS и Android. Благодаря простоте и удобству настроек Alpari Options позволяет даже новичку быстро освоить основы трейдинга и вести самостоятельную торговлю в любое время, в любом месте. Мобильная платформа полностью самодостаточна и, не покидая ее, можно зарегистрировать Личный кабинет, пополнить счет или вывести средства.

Alpari Mobile

В начале 2017 года Альпари запустила еще одну собственную разработку — мобильное приложение Alpari Mobile для устройств с операционной системой iOS, а с начала августа Alpari Mobile стала доступна и на Android . Это приложение открывает доступ к обновляющимся в режиме реального времени котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам, акциям, процентным ставкам центробанков, новостям рынка и аналитике. Также с помощью Alpari Mobile можно зарегистрировать Личный кабинет, открывать и пополнять счета.

Локализация

На сегодняшний день мобильные приложения Альпари поддерживают интерфейсы на 9 языках: английском, китайском, испанском, русском, португальском, вьетнамском, индонезийском, арабском и фарси. Этот список будет расширяться. Среди макроэкономических регионов, в которых наиболее популярны мобильные разработки международного финансового бренда Альпари, можно отметить Россию, страны СНГ, ЕС, Китай, Индию, а также некоторые страны Латинской Америки и Африки.

«Альпари всегда стремится вывести работу своих клиентов на более высокий технологический уровень. Мы создали продукты и сервисы, которые идут в авангарде валютного рынка. Их отличает широкий функционал, структурированность и оперативное обновление. Сегодня мы отмечаем постоянно растущий спрос на мобильные приложения Альпари по всему миру. А международное профессиональное сообщество регулярно отмечает наши успехи в области IT-разработок», — отметил Андрей Дашин, владелец международного финансового бренда Альпари.