Мобильные приложения Альпари продолжают завоевывать международную популярность

Количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения международного финансового бренда Альпари, превысило 400 тыс. по предварительным итогам 2017 года. Таким образом, в уходящем году более 300 тыс. новых пользователей — клиентов Альпари по всему миру — выбрали мобильные приложения компании. На данный момент в линейке сервисов Альпари насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile, — которые продолжают активное развитие и экспансию на международных рынках.
Alpari Invest
Напомним, что первой собственной разработкой IT-специалистов Альпари стало приложение Alpari Invest, в котором собрана самая полная и актуальная информация по всем инвестиционным продуктам — ПАММ-счетам, ПАММ-портфелям и структурированным продуктам. С помощью этого сервиса, запущенного в начале 2014 года, клиенты Альпари получили возможность управлять своими инвестициями с мобильных устройств с операционными системами iOS или Android.
Недавно в приложении Alpari Invest произошло очередное улучшение, имеющее прямое отношение к комфорту работы инвесторов — запущена платежная система Apple Pay, с помощью которой можно оперативно пополнять счет. Минимальная сумма пополнения составляет около 5 USD. Данный сервис интегрирован в Alpari Invest и Alpari Mobile iOS.
Alpari Options
В середине прошлого года линейку сервисов Альпари пополнило мобильное приложение Alpari Options, которое на данный момент работает на базе операционных систем iOS и Android. Благодаря простоте и удобству настроек Alpari Options позволяет даже новичку быстро освоить основы трейдинга и вести самостоятельную торговлю в любое время, в любом месте. Мобильная платформа полностью самодостаточна и, не покидая ее, можно зарегистрировать Личный кабинет, пополнить счет или вывести средства.
Alpari Mobile
В начале 2017 года Альпари запустила еще одну собственную разработку — мобильное приложение Alpari Mobile для устройств с операционной системой iOS, а с начала августа Alpari Mobile стала доступна и на Android. Это приложение открывает доступ к обновляющимся в режиме реального времени котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам, акциям, процентным ставкам центробанков, новостям рынка и аналитике. Также с помощью Alpari Mobile можно зарегистрировать Личный кабинет, открывать и пополнять счета.
Локализация
На сегодняшний день мобильные приложения Альпари поддерживают интерфейсы на 9 языках: английском, китайском, испанском, русском, португальском, вьетнамском, индонезийском, арабском и фарси. Этот список будет расширяться. Среди макроэкономических регионов, в которых наиболее популярны мобильные разработки международного финансового бренда Альпари, можно отметить Россию, страны СНГ, ЕС, Китай, Индию, а также некоторые страны Латинской Америки и Африки.
«Альпари всегда стремится вывести работу своих клиентов на более высокий технологический уровень. Мы создали продукты и сервисы, которые идут в авангарде валютного рынка. Их отличает широкий функционал, структурированность и оперативное обновление. Сегодня мы отмечаем постоянно растущий спрос на мобильные приложения Альпари по всему миру. А международное профессиональное сообщество регулярно отмечает наши успехи в области IT-разработок», — отметил Андрей Дашин, владелец международного финансового бренда Альпари.
Напомним, что в мае 2017 года крупный международный портал FX Empire отметил Альпари в своей ежегодной премии «Лучшие форекс-брокеры». Победу в номинации «Самый инновационный брокер» присудила многотысячная аудитория этого издания, отдав более 81% голосов за Альпари. Как отметили организаторы этой премии, победа в данной номинации присуждается форекс-брокерам, существенно опережающим конкурентов по совершенству технической базы, качеству и количеству успешно внедренных IT-решений.