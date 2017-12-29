СКБ-банк изменил период и сроки удержания комиссии за ведение расчетного счета

С 1 января 2018 года СКБ-банк вносит изменения в период расчета и удержания комиссии за ведение расчетных счетов и счетов корпоративных карт корпоративных клиентов, открытых до 1 января 2018 г.

В соответствии с внесенными изменениями период расчета комиссии будет установлен с первого по последний календарный день месяца. Плата за ведение счета будет взиматься 5-ого числа каждого месяца. Если 5-е число приходится на выходной день - комиссия будет удерживаться в первый рабочий день после 5-ого числа.

Обращаем Ваше внимание, что если по состоянию на 1 января комиссия за ведение счета уже была удержана и в январе списалась повторно, будет произведен пересчет и сумма комиссии за февраль будет уменьшена на ранее оплаченную сумму.

Клиенты, оплатившие ведение расчетного счета на 3, 6 или 12 месяцев, будут переведены на новый расчетный период после окончания оплаченного периода.

Соответствующие изменения вносятся в п.п. 1.2, 13.13.5, 16.3 Тарифного справочника Банка и вступают в силу с 09.01.2018 года.