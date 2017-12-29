В офисах и банкоматах СКБ-банка появились новые банкноты номиналом 2 000 рублей

Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже появились в офисах и банкоматах СКБ-банка.

Держатели карт СКБ-банка могут получить новую банкноту в банкоматах при снятии наличных, а клиенты в кассах операционных офисов – при получении денежных средств с вклада, в качестве сдачи при совершении платежей наличными и так далее.

Для удобства клиентов, в офисах СКБ-банка размещены памятки с описанием и перечнем признаков платежеспособности новых банкнот. Кроме того, подробная информация о новых купюрах и признаках их подлинности доступна на сайте Банка России. Владельцы смартфонов могут легко получить сведения о новых банкнотах, просканировав qr-код на лицевой стороне купюры.