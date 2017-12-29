Команда казначейства Связь-Банка – в тройке «The Best Money Dealer 2017»

Специалисты Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) впервые вошли в тройку лауреатов премии «Лучший Деск Банкнотного рынка 2017», а также в топ-10 в номинации «Лучший Дилинг МБК 2017 года».

Второй раз подряд руководитель направления Службы Казначейство Связь-Банка Ольга Брагина стала одним из трех лауреатов приза в номинации «Лучший Дилер МБК 2017» («The Best Money Dealer 2017»).

Конкурсный опрос «Дилер Года» проводился Московской международной валютной ассоциацией и Содружеством Профессионалов Финансового Рынка в этом году в восемнадцатый раз. Наиболее успешных и профессиональных специалистов определяли сами участники российского финансового рынка – казначеи, дилеры, менеджеры по работе с финансовыми институтами, брокеры, биржевики, представители регулирующих органов и профессиональных объединений.