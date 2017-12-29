Как работает Промсвязьбанк в новогодние праздники

Промсвязьбанк сообщает, что в связи с новогодними праздниками дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому кредиту была скорректирована.

Если дата оплаты вашего потребительского кредита установлена в период с 30 декабря по 8 января, то списание денежных средств произойдет 9 января 2018 года.

Закрытие вкладов, выпадающее на праздничные дни, произойдет 9 января 2018 года: проценты будут выплачены за период с даты заключения вклада по 9 января 2018 г. включительно.

В праздничные дни изменено время работы офисов Промсвязьбанка. 29 и 30 декабря 2017 г. офисы банка работают в обычном режиме, информацию по времени работы конкретных отделений уточняйте на сайте или в мобильном приложении банка.

Ознакомиться с режимом работы офисов в период с 29 декабря по 8 января вы можете на нашем сайте в разделе "Офисы и банкоматы".

В Москве с 3 по 6 января включительно и 8 января, для обслуживания физических лиц будет открыт дополнительный офис «Южный» (ул. Днепропетровская, д. 2); с 4 по 5 января, включительно, для обслуживания физических лиц будут открыты дополнительные офисы «Проспект Мира» (пр. Мира, д. 116А), «Таганский» (ул. Марксистская, д. 3, стр. 1), «Марьино» (ул. Люблинская, д. 163/1).

В праздничные дни альтернативой посещению банка может стать интернет-банк, мобильный банк, круглосуточный контакт-центр или использование банкоматов - все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Таким образом, клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации в период новогодних праздников также доступны, но будут обработаны 9 января. Помимо названных сервисов ежедневно и круглосуточно клиентам Промсвязьбанка доступны сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка и совершить денежный перевод с карты на карту. К обычному графику работы Промсвязьбанк вернется 9 января.