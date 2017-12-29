«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.

Агентство отметило высокий уровень достаточности капитала банка, высокое качество ссудной задолженности, сбалансированность активов и пассивов, а также качество портфеля ценных бумаг.

Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 26.10.2016 агентством «Эксперт РА» — одним из двух рейтинговых агентств, получивших аккредитацию Банка России, кредитные рейтинги которых могут использоваться в целях регулирования.

Уровень рейтинга, присвоенный БКС Банку, признан достаточным для соблюдения требований Банка России, в частности, при размещении средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также при инвестировании средств страховых резервов и собственных средств страховщиков.

Наличие рейтинга агентства «Эксперт РА» уровня «ruBBB+» со стабильным прогнозом свидетельствует о финансовой устойчивости БКС Банка и его способности своевременно выполнять обязательства перед своими клиентами и контрагентами.

Рейтинг БКС Банка, ранее присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством (НРА), прекратил свое действие в 2016 году. В настоящее время НРА, не будучи аккредитованным Банком России, не осуществляет рейтинговой деятельности в отношении кредитных рейтингов.