Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 рейтинга розничных банков

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 рейтинга российских банков с наибольшим объемом розничного портфеля, согласно данным портала Банки.ру. Всего на 1 декабря текущего года портфель розничных кредитов Банка составил 109 млрд. рублей, увеличившись на 35% по сравнению с началом года.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление розничного кредитования, объемы которого в 2017 году по ключевым продуктам выросли в несколько раз. Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем розничным продуктам Банка. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».