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Банк «Союз» объявил режим работы офисов в новогодние праздники

29 декабря 2017

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Банк «Союз» искренне поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Банк обращает внимание на режим работы офисов банка «Союз»:

30 декабря 2017 г. – режим работы:
- ДО «Сущевский», ДО «Полежаевский», ДО «Отрадное», ДО «Волгоградский проспект» в г. Москва - с 9:30 до 19:00; 
- ДО «Лесная», ДО «Полянка» в г. Москва - с 9:30 до 18:00; 
- ДО Братский Иркутского регионального центра-филиала - с 10:00 до 14:00; 
- Иркутский региональный центр-филиал - с 09:30 до 13:30; 
- Красноярский филиал - с 10:00 до 15:00; 
- ДО «Центральный» Санкт-Петербургского филиала - с 9:30 до 18:00; 
- ДО «Ленинский проспект» Санкт-Петербургского филиала - с 9:30 до 18:30; 
- Нижегородский региональный центр-филиал - с 9:00 до 15:00.

31 декабря 2017 г. – выходной день;
с 1 по 8 января 2018 г. – нерабочие праздничные дни, обслуживание клиентов не производится.

С 9 января 2018 года офисы банка «Союз» работают в обычном режиме.


/ СИА /
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