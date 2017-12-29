Банк «Союз» объявил режим работы офисов в новогодние праздники

Банк «Союз» искренне поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Банк обращает внимание на режим работы офисов банка «Союз»:

30 декабря 2017 г. – режим работы:

- ДО «Сущевский», ДО «Полежаевский», ДО «Отрадное», ДО «Волгоградский проспект» в г. Москва - с 9:30 до 19:00;

- ДО «Лесная», ДО «Полянка» в г. Москва - с 9:30 до 18:00;

- ДО Братский Иркутского регионального центра-филиала - с 10:00 до 14:00;

- Иркутский региональный центр-филиал - с 09:30 до 13:30;

- Красноярский филиал - с 10:00 до 15:00;

- ДО «Центральный» Санкт-Петербургского филиала - с 9:30 до 18:00;

- ДО «Ленинский проспект» Санкт-Петербургского филиала - с 9:30 до 18:30;

- Нижегородский региональный центр-филиал - с 9:00 до 15:00.

31 декабря 2017 г. – выходной день;

с 1 по 8 января 2018 г. – нерабочие праздничные дни, обслуживание клиентов не производится.

С 9 января 2018 года офисы банка «Союз» работают в обычном режиме.