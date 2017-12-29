ВТБ развивает сотрудничество с АО «Росжелдорпроект»

Банк ВТБ выдал АО «Росжелдорпроект» тендерные гарантии на общую сумму 2,8 млрд рублей. Инструмент предоставлен в рамках заключенного с компанией генерального соглашения.

Выданные гарантии обеспечивают обязательства компании по участию в конкурсе на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры филиалов ОАО «РЖД»: Калининградской, Октябрьской, Северной, Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Горьковской, Западно-Сибирской, Красноярской, Куйбышевской, Московской, Приволжской, Свердловской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы сотрудничаем с компанией „Росжелдорпроект“ с 2014 года, предоставляя ей гарантийные продукты и другие транзакционные решения. Выданные банком гарантии позволяют компании не только выполнить все требования заказчика, но и избежать отвлечения значительной суммы на длительный срок из оборота предприятия».

ДЛЯ СПРАВКИ:

АО «Росжелдорпроект» — лидер на рынке проектно-изыскательских работ в сфере железнодорожного транспорта России. Компания выполняет работы по проектированию объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта, промышленной, социально-культурной сферы и жилищного строительства.