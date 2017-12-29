Сбербанк в составе синдиката профинансирует разработку Восточно-Мессояхского месторождения

Сбербанком и Газпромбанком осуществлена выдача кредитных средств в рамках первого транша подписанного 22 декабря 2017 года соглашения о синдицированном кредите по проекту «Мессояха». Закреплённые в подписанной кредитно-обеспечительной документации условия предусматривают предоставление проектного финансирования в сумме 100 млрд рублей на срок до 10 лет синдикатом Сбербанка и Газпромбанка (60 и 40 млрд рублей соответственно).

Проект реализуется АО «Мессояханефтегаз» — совместным предприятием «Газпром нефти» и НК «Роснефть». Проектное финансирование АО «Мессояханефтегаз» структурировано без регресса на ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть» и не будет увеличивать долговую нагрузку этих компаний.

Передовые технологии, использованные при обустройстве Восточно-Мессояхского месторождения, позволили повысить скорость и качество процесса строительства, гарантировать эффективность дальнейшего функционирования проекта. При этом удалось избежать использования дорогостоящих технологий добычи, подготовки и транспортировки нефти, что положительно повлияло на рентабельность проекта.

«Сбербанк традиционно играет значимую роль в реализации крупных инфраструктурных проектов, от которых зависит будущее экономики России, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Одним из таких важных проектов, безусловно, является Мессояха. Для нас эта сделка — очередной шаг на пути развития сотрудничества с лидерами нефтегазовой отрасли: “Роснефтью” и “Газпром нефтью”».

СПРАВКА:

Восточно-Мессояхское является самым северным разрабатываемым месторождением на материковой части России. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 млн тонн. Открыто 106 залежей в 36 пластах. Освоение месторождения ведёт АО «Мессояханефтегаз», акционерами которого на паритетных условиях являются «Газпром нефть» (оператор проекта) и НК «Роснефть». Проект реализуется в условиях автономии, вдали от промышленной и транспортной инфраструктуры.