БайкалИнвестБанк вошел в число сильнейших в стране в номинации «Лучший Валютный Дилинг 2017» («The Best Forex Desk 2017»)

По результатам традиционного Конкурсного опроса «Дилер Года 2017», проведенного Московской Международной Валютной Ассоциацией (ММВА) среди ведущих профессионалов финансового рынка России, команда дилеров АО «БайкалИнвестБанк» вошла в число сильнейших в стране в номинации «Лучший Валютный Дилинг 2017» ((«The Best Forex Desk 2017»).
Сотрудник Банка Роман Пахоменко назван в числе ведущих профессионалов России в номинации «Лучший Валютный Диллер 2017 года» («The Best Forex Dealer 2017»). Президент ММВА А. Н. Мамонтов поздравил коллектив БайкалИнвестБанка «с выдающимися результатами» и пожелал «нового успешного восхождения к высотам профессионального мастерства!»