Альфа-Банк вернул в оборот 900 тысяч монет

В ходе акции «День монеты», которая проходила в ноябре и декабре в 40 городах страны, граждане сдали в кассы Альфа-Банка 900 тысяч монет на общую сумму 2,9 млн рублей. В акции приняло участие более 4 тыс. человек, которые смогли бесплатно обменять монеты любого номинала на стандартные банкноты или монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA.

«Мы даже не ожидали, что будет такой большой интерес к нашей акции. Многие неожиданно для себя обнаружили, что скопили монет на приличную сумму, которая очень кстати оказалась в период подготовки к Новому году. Родители с детьми, которые увлекаются футболом, даже приходили с копилками для обмена на монетки 25 рублей с символикой ЧМ 2018, — рассказала директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх. — Спасибо всем, кто нашёл время поучаствовать в нашей акции и кто оставил отзывы со словами благодарности! Для кого-то это стало первым знакомством с Альфа-Банком, и надеемся, что в Новом 2018 году мы всех уже увидим в качестве наших постоянных клиентов».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.