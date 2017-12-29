Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг

Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг. Сервис интегрирован в мобильное приложение для физических лиц «Альфа-Мобайл», где появился соответствующий раздел «Инвестиции».

Обновленный «Альфа-Мобайл» позволяет дистанционно покупать и продавать государственные облигации, еврооблигации и корпоративные облигации таких эмитентов, как Сбербанк и Евраз, ВТБ и Газпром, Облигации Федерального Займа, а также контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода. Облигации — консервативный инвестиционный инструмент, который дает возможность получать доходность выше депозита.

Существенно, что минимальный порог при покупке ценных бумаг, номинированных в отечественной валюте, составляет 1100 рублей, при работе в валюте США — 1800 долларов, что открывает доступ к фондовому рынку широкой аудитории непрофессиональных инвесторов, которые сейчас активно пользуются приложением банка.

Благодаря тому, что теперь открытие брокерского счета происходит онлайн (без предоставления документов в банк), клиенты Альфа-Банка могут начать инвестировать, не покидая привычного интерфейса «Альфа-Мобайл». В приложении реализован полностью непрерывный онлайн-процесс — от открытия брокерского счета до совершения сделки, который занимает не более 5 минут.

Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в мобильном банке. Счет становится активным уже через несколько секунд. Пополнить его можно мгновенно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Ключевое отличие от услуг банков-конкурентов состоит в том, что клиент Альфа-Банка может совершить сделку по покупке инвестиционных инструментов «с нуля» очень быстро и ни разу не посетив отделение банка.

«В условиях падающей доходности депозитов мы наблюдаем растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки. Мы создали очень простой онлайн-сервис для инвестирования, который позволяет нашим клиентам получать повышенную доходность» — отмечает соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Саймон Вайн.

Уже сейчас онлайн-сервисом могут воспользоваться премиальные клиенты Альфа-Банка (владельцы пакетов услуг «Максимум+» и «Максимум»). В ближайшее время инвестирование в приложении «Альфа-Мобайл» станет доступно всем розничным клиентам банка, а выбор инструментов и услуг станет гораздо шире.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.