Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка вошли в ТОП лучших дилеров финансового рынка 2017 года

Московская международная валютная ассоциация (ММВА) и Содружество Профессионалов Финансового Рынка объявили итоги традиционного ежегодного конкурсного опроса среди банковских дилеров и специалистов в области межбанковских отношений.

Как и прежде, победителей определяли сами участники российского финансового рынка - казначеи, дилеры, менеджеры по работе с финансовыми институтами, брокеры, биржевики, представители регулирующих органов и профессиональных объединений.

Успеха в трех номинациях достигла команда АТБ, чьи сотрудники отмечены банковским сообществом как отличные профессионалы, пользующиеся высоким авторитетом среди коллег.

Как и год назад, Светлана Мирошниченко, руководитель управления неторговых операций, и Виктор Шетцель, заместитель руководителя управления неторговых операций, стали соискателями главного приза победителя конкурса в номинации «Лучший деск банкнотного рынка» (“The Best Banknotes Desk 2017”).

Ксения Новикова, руководитель управления операций на денежном и валютном рынке, второй год подряд вошла в число лауреатов-соискателей главного приза победителя конкурса в одной из самых престижных номинаций - «Лучший Валютный Дилер 2017 года» («The Best Forex Dealer 2017»).

Надежда Воскобойник, руководитель управления финансовых институтов, в седьмой раз стала лауреатом в номинации «Финансовые институты. Межбанковские отношения».