160 тысяч рублей долга по алиментам выплатил житель Приангарья после ареста автомобиля

Житель Нижнеудинска Иркутской области выплатил алименты после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении имеющегося у него в собственности автомобиля.

Взысканная сумма алиментной задолженности, долга в пользу бывшей супруги и исполнительского сбора составила 160 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Нижнеудинского районного отдела судебных приставов в качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства должника.

Эта мера возымела свое действие. Гражданин С. явился к судебному приставу вместе с покупателем Toyota Corolla, который и внес денежные средства в счет погашения задолженности. Ограничение в отношении движимого имущества должностным лицом Управления было отменено, сделка купли-продажи состоялась.