2,4 миллиона рублей субсидий направят вузам, реализующим программы дополнительного профобразования в Иркутской области

В Правительстве региона состоялось заседание Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области. На мероприятии с участием главы региона обсудили создание инновационного химико-фармацевтического технопарка, региональный конкурс проектов, проводимых совместно Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Иркутской области, создание детского технопарка «Кванториум» и ряд других вопросов.



Сергей Левченко отметил, что в 2017 году продолжалась поддержка вузов и научных организаций региона, которые занимаются инновационной деятельностью, воплощением в жизнь результатов научных исследований, разработок, научно-технических достижений. В рамках совместной работы с Российским фондом фундаментальных исследований Правительством Иркутской области проведены региональные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований и проектов по организации российских и международных научных мероприятий. Для поддержки победителей на паритетных началах были выделены денежные средства в размере 20 млн рублей.



Бюджетом Иркутской области на 2017 год предусмотрено на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работ 9,51 млн рублей, что позволило профинансировать первые пять работ перечня НИОКТР.



– На протяжении многих лет, и в этом году тоже, выделяются стипендии Губернатора лучшим студентам, курсантам и аспирантам. По 70 тысяч рублей получили 10 лучших аспирантов и по 50 тысяч – 50 студентов и курсантов, – сказал Губернатор.



Вузам, которые реализуют программы дополнительного профессионального образования взрослых в рамках Программы подготовки управленческих кадров, предоставлены субсидии в размере 2 млн 400 тыс. рублей.



– Правительство Иркутской области и в дальнейшем будет оказывать государственную поддержку образовательным и научным организациям, – отметил Сергей Левченко.



О создании в Иркутской области инновационного химико-фармацевтического технопарка рассказал директор ФГБУ науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов. Это проект создания в Байкальском регионе Фармтехнопарка по разработке и доклиническим исследованиям лекарственных средств и изделий медицинского назначения по международным стандартам.



– Проект учитывает стратегически выгодное расположение региона на стыке «традиционной западной» и «традиционной восточной» медицины и направлен как на создание новых оригинальных инновационных препаратов на базе синтетического потенциала крупного химического института, так и на внедрение лекарственных препаратов, полученных из природного сырья Сибири, Дальнего Востока и смежных регионов Юго-Восточной Азии, изучением их свойств и организацией производства небольших объемов лекарственных средств, – отметил Андрей Иванов.



Таким образом, в Байкальском регионе предполагается создать полноценный медицинский кластер, включающий в себя все стадии введения лекарств в мировую практику: от синтеза и выделения до клинических исследований и выпуска. По предложению Сергея Левченко в январе планируется собрать совещание с участием представителей регионального Правительства, научной общественности и компании «Фармасинтез» для обсуждения совместной скоординированной работы по созданию кластера, включающего разработку и выпуск лекарственных средств.



Также Сергей Левченко дал поручение разработать программу по реализации проекта «Цифровой Байкал», идея которого была озвучена во время Форсайта Байкальского региона.



– Этот проект позволит свести в единую цифровую базу данные по всем видам исследований Байкала, собранные за многие десятилетия, – сказал Сергей Левченко.