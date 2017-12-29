Более 13 тысяч детей родились в Иркутске в 2017 году

В Иркутске в 2017 году зарегистрировано более 13 тысяч новорожденных и более 8 тысяч семейных пар, сообщает пресс-служба городской администрации. В завершение Года иркутской семьи мэр областного центра Дмитрий Бердников вручил свидетельства о рождении и подарки родителям двух девочек, появившихся на свет в конце декабря.

Сотрудники службы ЗАГС по Иркутской области провели торжественную регистрацию в Иркутском городском перинатальном центре. Михаила Черенкова и Оксану Дутову поздравили с рождением первой дочери Эмили, а в семье Петра и Веры Однороговых дочь София стала третьим ребенком.

– В нашем городе 2017 год был объявлен Годом иркутской семьи. Только в городском перинатальном центре в этом году родилось около 8 тысяч детей. Это означает, что город развивается, у него есть будущее. Пусть ваши дети растут здоровыми, радуют вас своими успехами и увидят город таким, каким мы его делаем, в том числе, и для них – красивым и комфортным, – сказал Дмитрий Бердников.

Председатель городской Думы, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова отметила, что за четыре года с момента открытия нового корпуса Иркутского ГПЦ на свет появилось 37,5 тысячи малышей.