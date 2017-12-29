Журнал Forbes признал бренд глубинной воды BAIKAL430 одним из лучших брендов 2017 года

В январском номере Forbes вышла статья о BAIKALSEA Company и ее флагманском бренде BAIKAL430. Эксперты Forbes признали бренд одним из самых быстрорастущих и заметных на российском рынке.



BAIKALSEA Company - производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель воды из артезианских источников байкальского региона: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.

Журнал Forbes - финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических изданий в мире.