Иркутяне получили подарки от минеральной воды «Иркутская» в первый день 2018 года

Новогодний подарок под ёлкой в «Модном квартале» ждал иркутян и гостей города 1 января: минеральная лечебно-столовая вода «Иркутская» по традиции устроила сюрприз для всех, кто решил выбраться в первый день наступившего года на прогулку.

Абсолютно бесплатно каждый гость мог получить бутылочку «Иркутской» со специальным юбилейным дизайном этикетки и взбодриться шипучими пузырьками любимой с детства минеральной воды. Такой неожиданный и приятный подарок пришелся очень кстати, чтобы начать новый год активно.

В 2018 году минеральная лечебно-столовая вода «Иркутская» отмечает юбилей – 50 лет. Производится «Иркутская» с 1968 года и знакома всем поколениям иркутян и жителей области. Образ минеральной лечебно-столовой воды «Иркутская» прочно связан с историей города и является одним из самых любимых и узнаваемых брендов нашего региона. «Подарок под ёлку для иркутян» стал продолжением доброй традиции «Иркутской» радовать жителей города отличными акциями и заряжать позитивным настроением.