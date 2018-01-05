Русский беспощадный рост продолжается

Нефть думает за нас!

Русский беспощадный рост 2018 продолжается. По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ прибавил 2%. Удивляться не приходится – на фоне ощутимо подросших в 2017 году мировых фондовых рынков отечественный смотрится неприлично дешево.

Пока цены на нефть колебались в диапазоне $61,2 – 65,8 инвесторы сомневались насчет крепости поддержки 2100 по индексу ММВБ, а сейчас никто не сомневается, потому что цены на нефть вышли из диапазона наверх, а не вниз! Нефть думает за нас! Растущая нефть «подсветила» позитив, на который в декабре мы не обращали внимания. Ну, например, Игорь Шувалов месяц назад заявил о том, что Россия в пределах десяти лет может стать сильнейшей державой мира с точки зрения экономики: «мы увидим — наиболее развитую политическую систему и мощную экономику, которая будет позволять достойно жить гражданам по сравнению с другими передовыми государствами».

Тут надо прямо сказать, что работаем мы по торговым моментам, а не по прогнозам с горизонтом десять лет. По инвестиционным идеям, которые я транслирую, вчера было закрытие «длинных» позиций по акциям Роснефти и Сбербанка об. (по акциям ВТБ они сохраняются). Мало того, на дневных графиках акций Сбербанка стали образовываться «медвежьи расхождения» (по индикаторам RSI, MFI, MACD) а эти акции являются локомотивом рынка. Не то чтобы остро хотелось открыть «короткие позиции» уже при открытии, просто начал задумываться о том что «деревья не растут до небес». Думаю, что в районе 222 эти акции мы увидим до конца февраля.

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку 25000. Другие главные биржевые индексы США снова дошли до рекордно высоких уровней закрытия. Росту американского фондового рынка поспособствовал выход сильной макроэкономической статистики. 2018 год начался для фондового рынка США очень хорошо. В среду индекс S&P 500 впервые превысил отметку 2700, а днем ранее Nasdaq Composite остановился выше 7000. Оба эти индекса также обновили рекордный максимум закрытия в четверг.

Бычий тон в четверг задавали сильные отчеты по производственному сектору и сфере услуг в странах с самой большой экономикой в мире. Тем временем, в США вышли хорошие показатели по росту числа рабочих мест в частном секторе за декабрь. В пятницу выйдет главный отчет по рынку труда в США, который охватит весь несельскохозяйственный сектор. «Есть ожидания, что на рынок вернется волатильность и утянет его вниз» в какой-то момент в этом году, считает главный рыночный стратег в Prudential Financial Квинси Кросби. «Но до тех пор, пока будут иметь место экономический рост и увеличение объемов прибыли компаний, ... для рынка будет существовать ощутимая поддержка», – сказала Кросби.

По итогам торгов четверга индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,61% до 25075,13 пункта, S&P 500 вырос на 0,40% до 2723,99 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,18% до 7,077.91 пункта. Особенно сильно среди компаний из S&P 500 в четверг выросли представители финансового сектора. Акции Wells Fargo прибавили 1,25%, JP Morgan Chase подросли на 1,43%, а Goldman Sachs закрылись ростом на 1,32%. Credit Suisse повысил целевой уровень по ценам акций шестерки крупнейших банковских компаний. Аналитики Goldman Sachs тоже выпустили заметку с бычьими прогнозами по акциям американских банков. «Сегодня вышли очень позитивные заметки по банковским акциям, и это задало тон динамике акций группы банков, – сказал главный трейдер в Keefe, Bruyette & Woods Р. Дж. Грант. – По мере приближения сезона отчетности, многие инвесторы начнут брать паузу. Банковские акции занимают много места в портфелях». Компании из индекса S&P 500 скоро начнут публиковать квартальные финансовые результаты. На следующей неделе выходит отчет у JPMorgan.

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»