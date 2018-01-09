43 миллиона рублей на реконструкцию стадиона в Киренске выделят из бюджета Приангарья

Фото: avantage-print.ru

Реконструкция стадиона «Водник» пройдет в Киренске в 2018-2019 году. На это в бюджете Иркутской области предусмотрено 43 миллиона рублей, из них 10 миллионов выделят уже в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Сейчас единственный в Киренске стадион находится в плачевном состоянии, с полностью разрушенными трибунами, сообщает мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

В рамках реконструкции стадиона будет установлено ограждение и освещение, уложено искусственное покрытие, смонтированы новые трибуны.

Под трибунами будут располагаться теплые раздевалки и рабочие помещения для ДЮСШ «Гармония», которая частично разместится на стадионе. Кроме того, планируют оборудовть картинговую трассу.



«На стадионе сейчас проводятся все спортивные соревнования, спартакиады. А в 2019 году район отметит свое 90-летие, и массовые праздничные мероприятия должны пройти уже на обновленном стадионе», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка.