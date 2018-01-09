98 тысяч рублей потеряла жительница Иркутской области, надеясь получить скидку на оплату ЖКУ

Фото: vestirama.ru

Жительница поселка Усть-Ордынский Иркутской области пострадала от новой схемы обмана интернет-мошенников. Женщина потеряла почти 100 тысяч рублей, попытавшись принять участие в акции для получения скидок при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Днём 7 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» обратилась 54-летняя местная жительница,которая сообщила, что стала жертвой аферистов. Как выяснилось, в социальной сети «Одноклассники» женщина получила сообщение от знакомой. Собеседница предложила поучаствовать в акции, предназначенной для получения скидок при оплате жилищно-коммунальных услуг. Заявительница назвала данные банковской карты и код, пришедший по смс. После этого действия с карты женщины было списано 98 тысяч 800 рублей.



По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решения о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.