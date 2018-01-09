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Дмитрий Рогозин назвал сроки начала испытаний второго МС-21

9 января 2018

Испытания второго магистрального лайнера МС-21 начнутся «в конце февраля начале марта», сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в твиттере. Он подчеркнул, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета, и добавил, что сборка второго самолета уже завершается на Иркутском авиационном заводе.

«Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера»,  добавил он. По его словам, серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14.


Напомним, первый пробный полет МС-21 совершил 28 мая. Ранее сообщалось, что первые летные образцы иркутский завод намерен собрать в 2019 году. С 2020 года планируется ежегодно производить по 20 МС-21, а после 2023 года – увеличить производство до 70 машин в год.


/ СИА /
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