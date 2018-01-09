Дмитрий Рогозин назвал сроки начала испытаний второго МС-21

Испытания второго магистрального лайнера МС-21 начнутся «в конце февраля – начале марта», сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в твиттере. Он подчеркнул, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета, и добавил, что сборка второго самолета уже завершается на Иркутском авиационном заводе.

«Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера», добавил он. По его словам, серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14.

Первый магистральный МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Там же идут приготовления к запуску его в 2019 году в серийное производство pic.twitter.com/aBwSIGYy4L — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.





Напомним, первый пробный полет МС-21 совершил 28 мая. Ранее сообщалось, что первые летные образцы иркутский завод намерен собрать в 2019 году. С 2020 года планируется ежегодно производить по 20 МС-21, а после 2023 года – увеличить производство до 70 машин в год.