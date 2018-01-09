Солид Банк запустил на своем сайте сервис переводов с карты любого банка на карту любого банка

АО "Солид Банк" запустил на своем сайте сервис переводов с карты любого банка на карту любого банка.

Теперь переводить средства своим близким, знакомым и друзьям стало проще и комфортней!



Перевод с карты на карту — самый быстрый способ отправить деньги в любую точку России. Вы можете перевести средства родителям, выручить друга, вернуть долг, пополнить кредитную или дебетовую карту.



Зарегистрируйтесь на страничке и откройте больше возможностей:

https://solidbank.ru/for-individuals/the-transfer-of-funds/transfers-from-card-to-card/



● личный кабинет с историей переводов;

● отправка сообщений получателю переводов;

● добавление операций в «избранные»;

● отправка чека на e-mail;

● сохранение карт отправителя.



Доступны переводы между картами платежной системы Visa, MasterCard, МИР.

Как осуществить перевод? Введите реквизиты карт отправителя (с поддержкой 3-D Secure) и получателя, а также сумму перевода — расчет комиссиии будет произведен автоматически.



Переводы осуществляются только в российских рублях и только между картами банков, зарегистрированных в РФ.

Размер комиссии всего 1.5% от суммы перевода, минимум 60 рублей, которые взимаются с отправителя.

С АО «Солид Банк» можно переводить до 140 000 рублей за одну операцию, до 300 000 рублей в сутки или до 1 500 000 рублей в месяц.

Максимальное количество операций в сутки по одной карте — 8, за 4 дня — 20.