5 жителей Иркутской области стали победителями акции «Настоящая удача» от Дальневосточного банка

15 победителей акции «Настоящая удача» получили денежные призы на общую сумму 1 миллион рублей.

В рамках ежегодной акции «Настоящая удача», приуроченной ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, которая проводилась в период с 21 августа по 31 октября 2017 года, работникам нефтегазовой отрасли предлагались особые условия кредитования по отдельным кредитным программам: «Кредиты наличными», «Кредит под залог недвижимости», «Рефинансирование потребительских кредитов», «Овердрафт».

Кроме привлекательных условий по кредитам, любой участник акции «Настоящая удача» по традиции получил возможность стать обладателем одного из десяти денежных призов в размере 50 000 рублей каждый, или пяти суперпризов по 100 000 рублей. Для получения скидок и участия в розыгрыше призов необходимо было подать заявку и получить одобренный кредит по всем, доступным в рамках акции «Настоящая удача» кредитным программам.

Все 15 участников акции, кому улыбнулась «Настоящая удача», оказались сотрудникам компаний группы «НК «Роснефть» из разных городов. Победители в своем мнении были единодушны – такие солидные денежные призы стали для них неожиданным и очень приятным подарком в преддверии Нового года.

Победители акции «Настоящая удача», выигравшие призы в размере 50 000 рублей:

Андрусенко С. Ю., г. Оха Аксаментов А. В., г. Красноярск Варыгина Я. М., г. Красноярск Дьячкова Е. А., г. Иркутск Игошин А. А., г. Ачинск Кравчук С. В., г. Красноярск Попов В. А., г. Ангарск Телятникова А. А., г. Ангарск Чичков И. Л., г. Красноярск Шутов А. А., г. Красноярск

Победители акции «Настоящая удача», выигравшие призы в размере 100 000 рублей:

Гижа Е. Г., г. Ангарск Денисов К. Н., г. Ангарск Иноземцева Е. В., г. Красноярск Скаковский Е. В., г. Красноярск Сухоцкий С. В., г. Комсомольск-на-Амуре

Дальневосточный банк поздравляет победителей акции «Настоящая удача» с наступающими Новым годом и Рождеством и желает новых побед!