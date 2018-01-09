АКРА присвоило кредитный рейтинг банку «Союз»

Банк «Союз» сообщает, рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг банку «Союз» на уровне ВВ+(RU) по российской национальной шкале. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Как следует из заключения АКРА, к одному из ключевых факторов, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, было отнесено выполнение с запасом нормативов достаточности капитала по регулятивным стандартам (на 01.11.2017 г. норматив Н1.2 составил 10,5%, Н1.0 — 14,7% при минимально рекомендуемых уровнях 7,25% и 9,25% (с учетом буфера консервации)), что позволяет банку выдержать умеренный прирост стоимости риска согласно стресс-сценарию АКРА без нарушения обязательных нормативов.

Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказала достаточно высокая вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера банка - СПАО «Ингосстрах», который имеет сильную оценку кредитоспособности и, по мнению АКРА, в случае необходимости готова предоставлять банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также увеличивать капитал.

АКРА положительно отметило и стратегию банка «Союз», которая направлена на повышение операционной эффективности за счет оптимизации внутрибанковских бизнес-процессов путем централизации некоторых функций и, как следствие, сокращения расходов на содержание филиальной сети, а также на усовершенствование действующих ИТ-систем для повышения скорости принятия решений и обслуживания клиентов.

Кроме того, аналитики позитивно оценивают позицию банка по ликвидности и фондированию. Банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария АКРА. При этом среднее значение показателя краткосрочной ликвидности банка с начала 2017 года значительно превышало минимально требуемые 80%.

Кредитный рейтинг был присвоен АКРА банку «Союз» впервые. Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность присвоенного банку рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Олег Панарин, председатель правления банка «Союз»:

- Согласно рейтинговой методологии АКРА, присвоение рейтинга на уровне BB+ означает признание Рейтинговой Компанией, что стратегия банка реализуема и отвечает реалиям современного банковского рынка, корпоративное управление соответствует лучшим бизнес-практикам. Мы намерены продолжить эффективное развитие банка согласно нашей стратегии, сохраняя высокий уровень деловой репутации и открытости.