Сбербанк в 2017 году выпустил более 94 тысяч карт «МИР» для жителей Бурятии

В 2017 году жители Бурятии получили в Сбербанке более 94 тысяч карт национальной платежной системы «МИР». К обслуживанию банковских карт данного вида уже подключены все устройства самообслуживания и торговые pos-терминалы Сбербанка на территории республики.

«Карты «МИР» принимаются к обслуживанию на всей территории страны и во всех торговых точках и банкоматах Сбербанка. В Бурятии данными картами возможно рассчитаться в более 7500 торговых точках - супермаркетах, автозаправочных станциях, аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах и многих других организациях. При этом владельцы карт могут копить бонусы «Спасибо» и в последующем обменивать их на скидки. Картами можно оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и многое другое», - рассказывает начальник управления прямых продаж Бурятского отделения Сбербанка Хингелова Ольга.

Держателям карты «МИР» Сбербанка доступны дистанционные сервисы банка: интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильный банк, автоплатеж и сеть устройств самообслуживания. Оформить карту «МИР» можно в любом филиале Сбербанка. Для пенсионеров и клиентов зарплатного проекта Сбербанка оформление и обслуживание карт «МИР» осуществляется бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.